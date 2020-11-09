Magazin Mert Altınışık, Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu

Mert Altınışık, Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu

Magazin

Mert Altınışık, Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu

FOX'un pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Yasak Elma dizisinden transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın ardından, bir yeni isim daha kadroya katıldı.

09 Kasım 2020, Pazartesi 10:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı Yasak Elma dizisine Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın ardından Mert Altınışık dahil oldu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

'Beni Affet' dizisiyle ünlenen, daha sonra 'Meryem' dizisinde yer alan Altınışık'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli değil.

İlgili Haberler
Sadakatsiz'den Yasak Elma'ya dizi modasına kapıldık: Bu hafta dizilerde neler giymişler?Yasak Elma senaristlerine acil çağrı!Yasak Elma’nın Leyla’sı Tuvana Türkay, Eda Ece’nin pozuna yorum yapmadan duramadıYasak Elma ve Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili haberler şok etkisi yarattı – Dizi Postası 19-26 Ekim


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
9 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Asya "Sadakatsiz"liğe kanat çırptı
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Tam bir kriz ve yönetimiyle; Şevval Şahin
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mısırlı yatırımcı mı?