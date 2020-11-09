Mert Altınışık, Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu
FOX'un pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Yasak Elma dizisinden transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın ardından, bir yeni isim daha kadroya katıldı.
09 Kasım 2020, Pazartesi 10:25 Son Güncelleme:
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Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı Yasak Elma dizisine Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın ardından Mert Altınışık dahil oldu.
'Beni Affet' dizisiyle ünlenen, daha sonra 'Meryem' dizisinde yer alan Altınışık'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli değil.
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