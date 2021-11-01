Sosyal medya hesabı üzerinden ayrılık haberini açıklayan Nevzat Aydın, aynı zamanda, Mert Baki’nin Yemeksepeti’nin yeni CEO'su olduğunu açıkladı. Mert Baki de yeni görevinin heyecan verici olduğunu belirtti. Açıklamaların ardından gözler Mert Baki’ye çevrildi…

MERT BAKİ KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Mert Baki,lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisansını ise Sabancı Üniversitesi MBA’da tamamladı.

Mert Baki, Türkiye’deki eğitiminin ardından Stanford ve Florida Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katıldı ve profesyonel iş yaşamına ARAMA Danışmanlık’ta başladı. Ardından Migros’ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulunan Mert Baki, 2011 yılında Yemeksepeti şirketinin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda öncü rol aldı.

Diğer yandan Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti’nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu yürüten Mert Baki, en son İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dâhil birçok projeye öncülük yaparak Yemeksepeti’nin hizmet gamının genişlemesini sağlayan Mert Baki iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

Mert Baki, evli ve ikiz çocuk babasıdır.

NEVZAT AYDIN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Nevzat Aydın’dan CEO’luk görevini devralacak Mert Baki, yeni görevinin heyecan verici olduğunu söyleyerek, "Özellikle Nevzat Aydın’ın Yemeksepeti’nin bu başarı hikayesindeki liderliği Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki en büyük başarılardan biri. Kendisine hem bir Yemeksepeti çalışanı olarak burada gerçekleştirdikleri için hem de genç girişimcilere verdiği ilham için en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Bundan sonraki dönemde en büyük önceliğimiz 10 binden fazla çalışanımızla birlikte, milyonlarca kullanıcımızın hayatına ve 60 binden fazla esnaf iş ortağımızın işlerine değer katmak olacak.” dedi.