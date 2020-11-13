Mert Fırat baba oldu

Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin bugün erkek bebekleri dünyaya geldi. Özel bir hastanede doğum yapan İdil Fırat ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşinin üzerine titriyordu

Mert Fırat “Bebek için çok heyecanlıyız. Eşimin rahat bir hamilelik geçirmesi için buraya geldik. Ben işlerim için arada İstanbul’a gideceğim” ifadelerini kullanmıştı.

İdil Fırat ile oyuncu Mert Fırat, Eylül 2018’de Çeşme’de nikah masasına oturmuştu.