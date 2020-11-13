Magazin Mert Fırat baba oldu

Mert Fırat baba oldu

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Mert Fırat baba oldu

2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin erkek bebekleri oldu.

13 Kasım 2020, Cuma 18:32 Son Güncelleme:
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Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin bugün erkek bebekleri dünyaya geldi. Özel bir hastanede doğum yapan İdil Fırat ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Eşinin üzerine titriyordu

Mert Fırat “Bebek için çok heyecanlıyız. Eşimin rahat bir hamilelik geçirmesi için buraya geldik. Ben işlerim için arada İstanbul’a gideceğim” ifadelerini kullanmıştı.

İdil Fırat ile oyuncu Mert Fırat, Eylül 2018’de Çeşme’de nikah masasına oturmuştu.

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