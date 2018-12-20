Mert Fırat, eşi İdil Fırat’a üfleyerek çorba içirdi

Şener Şen 14 yıl aradan sonra ‘Zengin Mutfağı’ adlı oyunla tiyatroya döndü. Ataşehir, Dasdas’ta gerçekleşen galada tiyatronun ortağı, oyuncu Mert Fırat ile eşi İdil Fırat da vardı.

Mert Fırat ‘ustam’ dediği Şener Şen’i oyundan sonra arka kapıdan uğurladı. Sonra eşi ve arkadaşlarıyla bir lokantaya gitti. İdil Fırat’a kelle paça çorbasını üfleyerek içirmesi dikkat çekti.

POSTA/Müge Dağıstanlı