İlk bebeğine 3 aylık hamile olan İdil Fırat ile eşi Mert Fırat, Bodrum- Yalıkavak’ta görüntülendi. İdil Fırat güneşe az çıktı. Bol meyve yiyip su içti. Son derece formda olması da dikkat çekti. Eşinin üzerine titreyen Mert Fırat “Bebek için çok heyecanlıyız. Eşimin rahat bir hamilelik geçirmesi için buraya geldik. Ben işlerim için arada İstanbul’a gideceğim” dedi.

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