Magazin Mert Fırat eşi İdil Fırat'ın üzerine titriyor

Mert Fırat eşi İdil Fırat'ın üzerine titriyor

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Mert Fırat eşi İdil Fırat'ın üzerine titriyor

3 aylık hamile olan İdil Fırat ve eşi Mert Fırat Bodrum- Yalıkavak’ta tatil yapıyor. Beslenmesine dikkat eden İdil Fırat son derece formda görünüyor. Ali KESER / POSTA

12 Haziran 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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İlk bebeğine 3 aylık hamile olan İdil Fırat ile eşi Mert Fırat, Bodrum- Yalıkavak’ta görüntülendi. İdil Fırat güneşe az çıktı. Bol meyve yiyip su içti. Son derece formda olması da dikkat çekti. Eşinin üzerine titreyen Mert Fırat “Bebek için çok heyecanlıyız. Eşimin rahat bir hamilelik geçirmesi için buraya geldik. Ben işlerim için arada İstanbul’a gideceğim” dedi.

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