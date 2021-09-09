Mert Fırat: Hep şarkılar söyleyerek geçsin yıllar

"Evladımız pandeminin bize hediyesi oldu" diyen çift, üçüncü evlilik yıl dönümlerini kutladı. Ünlü oyuncu, düğünden fotoğrafı, "Hep şarkılar söyleyerek geçsin yıllar... Şansım, dostum, arkadaşım, canım sevgilim... En güzel hediyemiz Seyhan Mia ile nice mutlu yıllarımıza..." notuyla Instagram hesabından paylaştı.

'ÜÇÜNCÜ SENEMİZDE ÜÇ KİŞİYİZ'

İdil Fırat ise, "Üçüncü senemizde üç kişiyiz... Her günümüze bin şükür… Nicelerine canım sevgilim. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı. Çiftin aşk dolu gönderileri takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.







