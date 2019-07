Mert Fırat ile İdil Fırat el ele alışverişte

Mert Fırat ve İdil Fırat çifti, akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde uzun süre el ele alışverişin keyfini çıkardı.

'EVLİLİK BEKLEDİĞİMDEN KOLAYMIŞ'

Mert Fırat, Hello Dergisi'ne verdiği röportajda ''Her şey çok iyi ve keyifli gidiyor. Evlilik beklediğimden daha kolaymış. Bunun İdil’le çok ilgisi var. Sanki buna alışkınmışız ve bu sistemin içindeymişiz gibi adapte olduk. Ailelerimiz de bizim için her şeyi kolaylaştırdı'' demişti.

