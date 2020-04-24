Mert Fırat ve Tuğrul Tülek, canlı yayında hayranlarıyla buluşacak

23 Nisan 2020 – Koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evde geçirenler için Vodafone Red ve DasDas işbirliğiyle sunulan “Red’le Evdeyiz” online sohbet serisi, ünlü sanatçılar Mert Fırat ve Tuğrul Tülek ile devam ediyor. İkili, 24 Nisan Cuma akşamı saat 22.00’da Vodafone Red Instagram hesabından yapılacak canlı yayında hayranlarıyla buluşacak.

Yayının hemen ardından 24 Nisan - 8 Mayıs tarihlerinde “Mert Fırat ve Korhan Futacı İle Rivayet Radyosu” gösterisi Vodafone TV’de yayınlanacak. Vodafone Red müşterileri, VodafoneTV’yi ücretsiz indirip DasDas içeriklerini izleyebilecek.