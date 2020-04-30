Mert Fırat ve Tuğrul Tülek hayranlarıyla buluştu

Ünlü sanatçılar Mert Fırat ve Tuğrul Tülek, koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evde geçirenler için Vodafone Red ve DasDas işbirliğiyle düzenlenen “Red’le Evdeyiz” online sohbet serisinin ikincisinde hayranlarıyla buluştu. Sanatçılar, Vodafone Red Instagram hesabından canlı yayınlanan programda, hem koronavirüs döneminde neler yaptıklarını anlattı, hem de William Shakespeare’in “Hamlet” oyunundan bir bölüm sergiledi.

Yaklaşık bir saat süren programı Tuğrul Tülek yönetti. Tülek, “Bu süreçte aslında evdeki yaşam biçimine uyum sağladım diyebilirim. Kendimizi yeni sisteme adapte etmemiz gerekiyor. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmamamız gerekiyor. Bu, özellikle sağlık sisteminin çökmemesi için oldukça önemli” dedi.

Mert Fırat ise “Her zamankinden daha fazla çalışıyorum. Tüm ekibimizle çalışarak devam ediyoruz. İhtiyaç Haritası’nın toplantılarını yapıyoruz. Tiyatro sektörü için fikirler geliştiren Tiyatro Kooperatifi için çalışıyoruz. Heyacanla üretimlerimize devam ediyoruz. Dijital ortamlarda yapacağımız yeni şeyleri keşfediyoruz” diye konuştu.

İkili, daha sonra bir tiyatro klasiği olan “Hamlet”ten bir bölüm oynadı. Evdeki mevcut aksesuvarları kullanarak birden fazla karakteri canlandıran oyuncular, hem eğlendirdi, hem de sosyal mesafeye dikkat çekti.

Mert Fırat ayrıca, 24 Nisan - 8 Mayıs tarihlerinde “Mert Fırat ve Korhan Futacı İle Rivayet Radyosu” gösterisinin Vodafone TV’de yayınlanacağını da duyurdu.

Vodafone Red müşterileri, VodafoneTV’yi ücretsiz indirip DasDas içeriklerini izleyebiliyor. “Red’le Evdeyiz” 2 Mayıs’ta Didem Balçın ve Selen Uçer ile sona erecek.