Mert Fırat virüse davetiye çıkardı

Mert Fırat ile eşi İdil Fırat önceki gün Etiler’de görüntülendi. Yakışıklı oyuncu Fırat, birçok eczaneyi dolaştığını ama aradığı vitamini hiçbir yerde bulamadığını söyledi. Oyuncunun maske takmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Araçtan hiç inmeyen eşi İdil Fırat'ın ise maske taktığı görüldü.

"Mutlu olunca zaman çok hızlı geçiyor"

Mert Fırat geçtiğimiz ay 33 yaşına basan eşi İdil Fırat'ın doğum gününü kutlamıştı. Instagram hesabından eşi ile fotoğraflarını paylaşarak “İnsan mutlu olunca zaman o kadar çok hızlı geçiyor ki" notunu düşmüştü.

İdil Fırat ise, Mert Fırat’ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına “Canım sevgilim, bir ömür mutluluğumuza” yazmıştı.