Sosyal medya hesabı Instagram'da bir fotoğrafını paylaşan Mert Fırat'a takipçilerinden adeta yorum yağdı.

Yakışıklı oyuncu Mert Fırat geçtiğimiz günlerde sinema filmine yöneleceğini açıklamış ve yeni rolü için imaj değişikliğine gitmişti.

Değişikliği fark eden takipçileri ikiye bölünmüş, bazı takipçileri ünlü oyuncunun bıyıklı halini beğenirken bir çoğu da bıyıklı halini beğenmemişti. Ve gelen yorumlar üzerine Fırat paylaşımına “Bıyık film icabıdır lütfen endişelenmeyiniz” diye not düşmüştü.

Yine bıyık krizi

Mert Fırat'ın son paylaştığı fotoğrafı takipçilerinin de kafasını karıştırdı. Takipçileri ve fanları arasında Mert Fırat'ın bıyıkları tartışma konusu oldu.

Dün akşam katıldığı 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bıyıklı haliyle dikkat çeken Mert Fırat, bugün paylaştığı fotoğrafıyla kafaları karıştırdı. Bazı takipçileri bıyıklarını kısalttığını söylerken bazıları da eski fotoğrafını koymuş yorumunda bulundu.

İşte Mert Fırat'ın kafa karıştıran fotoğrafına gelen "Bıyık" yorumları:

- Olayı çözdüm, bıyık uzamadan ki fotoğrafı atmış son olarak.

- Gözün şaşı olmuş, kısalmış bence. Bıyık nasıl aynı diyorsun.

- Bıyıkları kısaltmışlar mı? Dün akşam çok uzun değil miydi? Kafa gitti artık bende.

- Teşekkürler de. Şu bıyık işini bir daha mı düşünseniz acaba?

- Bıyık çok yakışacak, bence uzatmalısınız.

- Bıyık, sakal çok kötü.





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