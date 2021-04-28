İtalyan basınına yer alan habere göre Torino, Serie A'da kalması durumunda Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ile resmi transfer görüşmelerine başlayacak.
Futbol Mert Hakan İtalya yolcusu! Uzun süredir izliyorlar
İtalya Serie A'da zor günler yaşayan Torino'nun Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe yönetimine menajerler aracılığıyla teklif götürdüğü fakat resmi adımların Torino'nun ligdeki durumuna göre şekilleneceği belirtildi.
Torino ligden kalırsa, Mert Hakan için Fenerbahçe'yi memnun edecek bir teklifle kapıyı çalacak. Fenerbahçe ise yeni sezonda bütçe oluşturmak için yüksek bir teklifi geri çevirmeyecek.
Ozan Tufan'la beraber Mert Hakan da satılarak yeni sezonun bütçesi genişletilecek.
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