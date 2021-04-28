Mert Hakan İtalya yolcusu! Uzun süredir izliyorlar

Torino ligden kalırsa, Mert Hakan için Fenerbahçe'yi memnun edecek bir teklifle kapıyı çalacak. Fenerbahçe ise yeni sezonda bütçe oluşturmak için yüksek bir teklifi geri çevirmeyecek.

Ozan Tufan'la beraber Mert Hakan da satılarak yeni sezonun bütçesi genişletilecek.