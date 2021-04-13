Maça ilk 11'de başlayan ve 1 tane de gol atan Mert Hakan Yandaş, maç sonunda konuştu. Her ne kadar Erol Bulut hakkında olumsuz bir yorumda bulunmasa da Yandaş'ın söyledikleri adeta itiraf niteliğindeydi: İşte o sözler: