Maça ilk 11'de başlayan ve 1 tane de gol atan Mert Hakan Yandaş, maç sonunda konuştu. Her ne kadar Erol Bulut hakkında olumsuz bir yorumda bulunmasa da Yandaş'ın söyledikleri adeta itiraf niteliğindeydi: İşte o sözler:
Futbol Mert Hakan Yandaş'tan Erol Bulut itirafı!
Birbirine inanan bir takım var. Bundan önceki haftalarda da inanıyorduk ama nasıl söylesem, kimseyi kırmadan da konuşmak gerek... Emre Hoca'nın kattığı güzel ortam var. Erol Hoca'nın da emeği oldu ama Emre Hoca ile herkesin birbirine inandığı ortam oluştu.
Uzun süre sonra oynadığım futboldan keyif aldım. Çok tempolu ve güçlü bir oyun oynamaya çalıştık. Emre Hoca geldiği günden beri bunu istiyordu. Kazandık çok şükür. Kazanamasak bile sevineceğimiz bir durum vardı, Fenerbahçe gibi oynamaya başladık.
Denizlispor maçında beni oynatamadı, en de oynamayı istiyordum. Oynatamadığı her oyuncusuyla arası iyi. O yüzden beni gelip öpmüştü oyuna alamadığı için. Bu takım çok iyi oyunculardan kurulu. Herkes oynayabilir. Bu ilişki çok önemli. Bu motivasyon, bu duygu beni kaybetmemesi... Her arkadaşımızla durumu böyle.
İrfan, bize golden sonra kahve ısmarladı, 3'ü 1 arada. Maçtan önce bunu konuştuk. Biz atarsak, sen kahveleri koy dedik, sen atarsan biz kahveleri koyalım dedik. O da 3'ü 1 arada yapmış, tadı da çok güzeldi, içtik.
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