Futbol Mert Nobre sürprizi! İşte yeni takımı

Mert Nobre sürprizi! İşte yeni takımı

Futbol

Mert Nobre sürprizi! İşte yeni takımı

Süper Lig'de daha önce Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük yapan Mert Nobre, TFF 1. Lig ekibi Altay'da Mustafa Denizli'nin yardımcısı oldu.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 12:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Altay'da Mustafa Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre oldu.

Daha önce Akhisarspor ve Hatayspor'da yardımcı antrenörlük görevini yapan 40 yaşındaki teknik adam, sezon başında Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

Mert Nobre daha önce yaptığı açıklamada "Çalıştığım en iyi hoca Mustafa Denizli demişti" dedi. 


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mostafa Mohamed için Galatasaray'a Zamalek'ten flaş açıklama