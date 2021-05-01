Mert Nobre sürprizi! İşte yeni takımı

TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Altay'da Mustafa Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre oldu.

Daha önce Akhisarspor ve Hatayspor'da yardımcı antrenörlük görevini yapan 40 yaşındaki teknik adam, sezon başında Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

Mert Nobre daha önce yaptığı açıklamada "Çalıştığım en iyi hoca Mustafa Denizli demişti" dedi.



