Mert Öcal, önceki gün Sarıyer’de bulunan bir AVM’ye geldiği. Otomobilini valeye teslim eden oyuncu, basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.

YAKINDA EKRANLARDA OLACAK

Mert Öcal, “Boş zamanlarımda tatil yapmayı seviyorum, yorucu günler beni bekliyor. Şimdiden boş zamanlarımı değerlendirmeye başladım. Yakında televizyon ve dijital platformlarda projelerim olacak, değerlendirme aşamasındayım. Set ortamını da aşırı özledim" ifadelerini kullandı.