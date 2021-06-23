Magazin Mert Öcal'dan sevenlerine güzel haber

Mert Öcal'dan sevenlerine güzel haber

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Mert Öcal'dan sevenlerine güzel haber

Survivor 2021 yarışmacılarından İlayda Şeker ile ismi aşk dedikodularına karışan Survivor'un eski yarışmacısı Mert Öcal, önceki gün alışveriş yapmak için geldiği AVM’de objektiflere yansıdı. Öcal, set ortamını çok özlediğini belirtti.

23 Haziran 2021, Çarşamba 17:34 Son Güncelleme:
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Mert Öcal, önceki gün Sarıyer’de bulunan bir AVM’ye geldiği. Otomobilini valeye teslim eden oyuncu, basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.

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Mert Öcal, “Boş zamanlarımda tatil yapmayı seviyorum, yorucu günler beni bekliyor. Şimdiden boş zamanlarımı değerlendirmeye başladım. Yakında televizyon ve dijital platformlarda projelerim olacak, değerlendirme aşamasındayım. Set ortamını da aşırı özledim" ifadelerini kullandı.

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