Objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Mert Öcal, yeni sezonda yapılması planlanan 'Survivor All Star' yarışmasına katılıp katılmayacağı sorulunca, "O daha belli değil, karar vermek zor ama gitme ihtimalim var" yanıtını verdi. Kısa süren sohbetin ardından muhabirlere teşekkür eden Mert Öcal, aracına binerek AVM'den ayrıldı.







