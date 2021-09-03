"Dolunay", "Ne Münasebet" ve "Aşkın Bedeli" gibi yapımlarda rol alan oyuncu Mert Yavuzcan'ın babası yaşamını kaybetti. Mert Yavuzcan, acı haberi sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu.

MERT YAVUZCAN’IN ACI KAYBI

Üzüntüsünü ifade eden oyuncu, "Sevgili babamız Önder M. Emin Yavuzcan'ı kaybetmenin derin hüznü içindeyiz. 03.09.2021 Cuma günü (bugün) Sincan Çimşit Mezarlığı'nda ikindi namazını takiben onu ebediyete uğurluyoruz..." ifadelerini kullandı. Takipçileri, Mert Yavuzcan'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.