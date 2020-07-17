Magazin Mert Yazıcıoğlu: Milyoner olacağımı hayal ediyordum

Mert Yazıcıoğlu: Milyoner olacağımı hayal ediyordum

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Mert Yazıcıoğlu: Milyoner olacağımı hayal ediyordum

Mert Yazıcıoğlu, "güzellik ve yakışıklılık" gibi kavramların oyunculukta yeri olmadığını düşünüyor. “Karnında her baklavası olan iyi oyuncu olmuyor” diyen Yazıcıoğlu, Hakan Gence’ye hayatıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

17 Temmuz 2020, Cuma 14:55 Son Güncelleme:
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‘Hakan Gence’yle evden’in konuğu Mert Yazıcıoğlu oldu. Güzellik ve yakışıklılık gibi kavramların oyunculukta yeri olmadığını düşünüyor, “Karnında her baklavası olan iyi oyuncu olmuyor” diyor. Kendini, “Fena değilim ama çok yakışıklı da değilim. Görünce iki kere bakmazsın. Bir kere bakar geçersin” diye anlatıyor.

Bir süper kahraman olsa "Örümcek Adam" olacağını söylüyor:

Küçükken evde örümcek besliyordum. Temizlikçi ablamız onu atmış. Hâlâ içimde uktedir.

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