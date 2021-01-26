Mert Yazıcıoğlu ticarete atıldı

Rol aldığı yapımlarda sergilediği performansla adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu, ticaretle de uğraşıyor. Oyuncunun, geçtiğimiz sene pandemi başlamadan önce amcasıyla Nişantaşı’nda The Bono isimli mekan açtığı ortaya çıktı.

Salgın nedeniyle kapalı olan mekan, kısıtlamalar kalkınca, yeniden faaliyete geçecek.

'Sevgilimin zevkine güvenirim'

İki yıldır meslektaşı Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu, stil danışmanının Afra Saraçoğlu olduğunu söylemişti. Yakışıklı oyuncu, “Ben modayı takip etmem. Alışverişe kız arkadaşımla çıkarım. Onun zevkine güvenirim” demişti.

Yaptıkları eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar. (Cadde)

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