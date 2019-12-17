Mert'in ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı Ankara'da ilkokul birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının nefes borusunu tıkaması ile ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.