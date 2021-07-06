Merve Akpınar kimdir? Hentbolcu Merve Akpınar kaç yaşında?

Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar, Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Yaşadığı zorlukları gözyaşları ile anlatan Merve Akpınar, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Peki, Merve Akpınar kimdir?

'SEN KIZSIN ŞORT GİYEMEZSİN DİYEREK DIŞLADILAR''

Spora ilk başladığında çevresindeki kişiler tarafından yadırgandığını dile getiren 13 yaşındaki sporcu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk başladığımda sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek beni dışladılar. Sonra ben de 'hayır ben neden oynamayayım' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye. Hem kendim çalışacağım, hem kendi mesleğimi yapacağım hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bırakmayı da düşünmüyorum.”

MERVE AKPINAR KİMDİR?

Merve Akpınar 13 yaşındadır. 2008 yılında doğan Merve Akpınar Şanlıurfalıdır. Minik hentbolcu olarak bilinen Merve Akpınar'ın, “Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye" sözleri gündem oldu.

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