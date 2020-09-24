Merve Boluğur: Akışkanım, kendimi dinliyorum

Merve Boluğur önceki gün Maçka Parkı’nda tek başına otururken görüntülendi. Muhabirleri fark edince şaşıran oyuncu “Aaa burada ne işiniz var? Sizi beklemiyordum. Şu an kendimi dinliyorum” dedi. Oysaki 10 dakika önce sosyal medya hesabına parktan bir karesini koyup “Akışkanım” yazmış, konumunu belirtmişti. Merve Boluğur “33 yaşına girerken özel bir dileğiniz olduğunu söylediniz, neydi bu?” sorusuna şu cevabı verdi: “Kendimi diledim. Çünkü kendimi daha çok bulmayı istiyorum. İçselleşmek gibi bir şey bu. Hatta daha da derin.”

Yeni sevgili tarifi

İki ay aşk yaşadığı sevgilisi Burak Dayı’dan kısa bir süre önce ayrılan Merve Boluğur özel hayatıyla ilgili de şunları söyledi: “Geçmiş bitti. Aşk güzel bir şey, ama şart değil. Kendimle o kadar mutluyum ki. Benim için mücadele edecek, sevmeye gücü olan bir adamla birlikte olabilirim ancak.” Boluğur, muhabirlerin “Eski sevgiliniz sizin için mücadele etmedi mi?” sorusunu duyunca güldü. “Başka bir şey var mı, geçelim lütfen” deyip konuşmayı sonlandırdı. Sonra spor ayakkabılarını giyip parktan uzaklaştı.