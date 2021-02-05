Magazin Merve Boluğur: Aldattım ama pişman değilim

Merve Boluğur: Aldattım ama pişman değilim

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Merve Boluğur: Aldattım ama pişman değilim

YouTuber Enes Batur, Merve Boluğur’u yalan makinesine bağladı. Sorduğu sorulara dürüst cevaplar aldı.

05 Şubat 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Acemi Cadı’daki Toygar’a (Kaan Yılmaz) bir şey hissettin mi?

O dönemde ilişkim vardı. Ama Kaan beğendiğim bir oyuncuydu. Bir başkasına bakacak karakterde değildim o zaman için. Artık asla demiyorum, asla dediğim her şey başıma geldi.

Dizi film teklifi var mı?

Geliyor. Ama gidip çalışayım şöhretime şöhret katayım diye bir çabam yok.

Yüzünde estetik var mı?

Asla. Allah vergisi.

Platonik aşığın var mı?

Ben zaten birini sevmezsem mesafe koyarım. Ben beğendiklerimle ilgileniyorum.

‘Stalker’ın (sapığın) var mı?

Çok, sıra numarası veriyorum.

Gizli bir sevgilin veya hoşlandığın biri var mı?

Beğendiğim biri var evet. Oyuncu değil, onlardan uzak duruyorum.

Hiç aldattın mı?

Evet. Pişman değilim. ‘Küçük Sırlar’ döneminde yaşadığım kaos evresinde, arayış içinde olduğum bir zamanda yaptım. Hayatımda yaşadığım her şeye bir ders diye bakarım. Ayrılmak istediğimi söyledim o istemedi. Ben ne yapayım?

Hiç aldatıldın mı?

Evet. Çok üzüldüm. Hazmedemedim.

Bir erkeğe şiddet gösterdin mi?

Dövdüm. Dershaneye gidiyordum. Bir adam peşime takıldı. İndirdim tabii ki.

Evlenmeyi düşünüyor musun?

Hayır.

Kafayı kırdığını düşünüyor musun?

Hayır. Herkesin birbirine deli dediği bir yerde söylenenleri ciddiye almıyorum. Kendimi zeki buluyorum.

Mükemmel misin?

Yaradılışımız gereği kusursuzuz. Ama kodlamalarda bir arıza söz konusu. Sadece bakış açımızda hatalar var.

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