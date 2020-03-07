Merve Boluğur: Aşkta çok seçiciyim

Merve Boluğur 2015’te evlendiği Murat Dalkılıç’tan 2017’de boşanmıştı. Ayrılık sonrası da adını aşk dedikodularından uzak tutmayı başaran oyuncu ocakta Yasin Özen ile görüntülenmiş, “Sevgilim değil, çocukluk arkadaşım” demişti. Kalbinin hâlâ boş olduğunu söyleyen Merve Boluğur, “Başak burcu kadınıyım. Aşkta çok seçiciyim. Görüştüğüm kişiler oluyor ama bu işler kolay değil” diye konuştu.

"O konuda biraz doluyum"

Merve Boluğur’un İçimizdeki Fırtına isimli dizide bazı bölümlerin ücretini alamadığına yönelik yaptığı başvuru mahkeme tarafından kabul edilmişti. Mahkeme şirketin icra inkar tazminatı ile birlikte ünlü oyuncuya 132 bin 300 lira ödemesine karar vermişti.

"İnşallah alacağız"

Oyuncu Merve Boluğur “Davayı kazandım ama avukatım ilgileniyor, biraz da uzun süren bir süreçti. İnşallah almak için biraz daha çaba sarf edecek. O konuda biraz doluyum. İnşallah alacağız ama.” dedi.

Halil Kalmuk

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