Merve Boluğur dert yandı: O konuda biraz doluyum

Ünlü oyuncu Merve Boluğur’un İçimizdeki Fırtına isimli dizide bazı bölümlerin ücretini alamadığına yönelik yaptığı başvuru mahkeme tarafından kabul edilmişti. Mahkeme şirketin icra inkar tazminatı ile birlikte ünlü oyuncuya 132 bin 300 lira ödemesine karar vermişti.

Merve Boluğur parasını alamamış

Oyuncu Merve Boluğur “Davayı kazandım ama avukatım ilgileniyor, biraz da uzun süren bir süreçti. İnşallah almak için biraz daha çaba sarf edecek. O konuda biraz doluyum. İnşallah alacağız ama.” dedi.

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Altı bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılan 'İçimdeki Fırtına' dizisinin başrol oyuncusu Merve Boluğur, iki yıl önce parasını alamadığı gerekçesiyle Aslan Film'e dava açmıştı. Dilekçesinde Boluğur, şirketle yaptıkları sözleşme gereği kendisine bölüm başı 45 bin lira ödenmesi gerektiğini, ancak 5'inci ve 6'ncı bölümlere ait 110 bin lirayı alamadığını iddia etmişti.

Boluğur'un avukatı, dilekçede şu açıklamayı yapmıştı: "Müvekkilime iki bölümlük oyunculuk ücreti ödenmeyince icra takibi başlattık. Yapım şirketi itiraz ederek 110 bin 250 liralık icra takibini durdurdu. Şirket, icra takibine kötü niyetli olarak itiraz etmiştir. Alacağımızın faiziyle ve yüzde 20 icra-inkar tazminatıyla birlikte tahsilini istiyoruz."

Bilirkişi raporunda; oyuncunun iki bölümlük alacağı için şirkete 55 bin 125'er liradan toplam 110 bin 250 lira makbuz kestiği ve dizide oynadığına ilişkin sözleşmeyi dava dosyasına sunduğu açıklandı. Raporda, "Sözleşmede çekilen bölümlerin de oyuncuya ödeneceği belirtilmiştir. 5'inci ve 6'ncı bölümlerde oynayan Boluğur, bölüm başı KDV hariç 45'er bin lira almaya hak kazanmıştır" denildi.