Magazin Merve Boluğur: İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister

Merve Boluğur: İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister

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Merve Boluğur: İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister

Şarkıcılığa adım atmaya hazırlanan Merve Boluğur, sosyal medya fenomeni Enes Batur'u YouTube kanalında konuk etti. Yayında samimi açıklamalarda bulunan Boluğur, 'İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister' dedi.

04 Şubat 2021, Perşembe 16:35 Son Güncelleme:
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Son günlerde her hareketi ve sözü olay olan Merve Boluğur, bu aralar YouTube kanalına ağırlık vermeye başladı, Sosyal medya fenomeni Enes Batur'u konuk eden oyuncu konuyu cinselliğe getirip şunları söyledi:

"İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın. Kız da bir izlenimi verir. Birinci gündem film mi izleyeceğiz? Birinci günden film filan izleyemeyiz..."

Programın devamında Merve Boluğur kendisine çok fazla rol teklifi geldiğini ama oynamak istemediğini söyledi.


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