Merve Boluğur nabız yokladı, takipçileri tepki gösterdi: Merve kendine gel
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur takipçilerini yine şaşırtmayı başardı. Oyuncunu son paylaşımına takipçilerinden rest geldi: Merve kendine gel!
31 Mart 2021, Çarşamba 21:32 Son Güncelleme:
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Eşi Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra ne özel hayatında ne de oyunculuk kariyerinde aradığını bulamayan Merve Boluğur sosyal medyadaki paylaşımıyla yine takipçilerini şaşırttı. Sarı peruk takarak takipçilerinin nabzını yoklayan Merve Boluğur’a “Sakın yapma”, “Merve kendine gel” şeklinde yorumlar yağdı!