Magazin Merve Boluğur nabız yokladı, takipçileri tepki gösterdi: Merve kendine gel

Merve Boluğur nabız yokladı, takipçileri tepki gösterdi: Merve kendine gel

Magazin

Merve Boluğur nabız yokladı, takipçileri tepki gösterdi: Merve kendine gel

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur takipçilerini yine şaşırtmayı başardı. Oyuncunu son paylaşımına takipçilerinden rest geldi: Merve kendine gel!

31 Mart 2021, Çarşamba 21:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Eşi Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra ne özel hayatında ne de oyunculuk kariyerinde aradığını bulamayan Merve Boluğur sosyal medyadaki paylaşımıyla yine takipçilerini şaşırttı. Sarı peruk takarak takipçilerinin nabzını yoklayan Merve Boluğur’a “Sakın yapma”, “Merve kendine gel” şeklinde yorumlar yağdı!

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Aşk hayranlıktır
Filiz Özkol
Şirin Sever
Dubai’de aşı turizmi yok, belki yakında olur
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
'Ev'siz evlilik olur mu?
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Uğur Alkapar
Yerli Michelin
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
29 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
29 Mart haftasına astrolojik bakış: Verimli hafta
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Törenlerin kadroluları
Suna Akyıldız
Funda Duru
Kalben: Kanunlar, gelenek ve kültür karşısında herkesin eşit olduğu bir düzende yaşamak istiyorum
Funda Duru
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Elsa Hosk'un emzirme pozları olay oldu: Göğüslerimiz bunun için, niye rahatsız oldunuz ki!