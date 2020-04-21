Magazin Merve Boluğur paylaştı: Taş bebek gibiyim

Merve Boluğur paylaştı: Taş bebek gibiyim

Magazin

Merve Boluğur paylaştı: Taş bebek gibiyim

Oyuncu Merve Boluğur Instagram'dan "Taş bebek gibiyim" diyerek çocukluk fotoğrafını paylaştı.

21 Nisan 2020, Salı 20:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabının hikaye bölümünden çocukluk fotoğrafını paylaştı. Boluğur fotoğrafına "Taş bebek gibiyim" notunu yazdı.

Karantina günlerinde sıkça paylaşım yapan Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde de karantinada hayata bakış açısında pek çok değişiklik yaşadığını söyleyip önemli mesajlar vermişti:

  • Güzel bir günden fotoğraf koyarak başlıyorum. Güzel günlere ihtiyacımız olduğu şu günlerde gülen yüzümle bendeniz.
  • Şu corona bitsin, en çok denize girmek istiyorum sanırım hayat çok güzel bir öğretmen her saniyemize şükretmemiz gereken ve aslında yapabileceğimiz sınırsız şeylerin olduğunu keşfettik mutlu olmanın çok basit olmasını kavrıyoruz.
  • Tabii duygular karışık çok normal yeni bir düzene uyum sağlıyoruz ev hapsi… Sağlıklı ve aklımızın yerinde olmasının ne büyük lütuf olması… Öğretiyor hayat çok güzel… Mutlu eden şeylere odaklanalım. Hayaller kurmak bedava… yeni hedefler belkide… Ben üniversite sınavına hazırlanmaya başladım bile… Siz neler öğrendiniz?

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
21 Nisan 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Bir annenin canını, canıyla yakmayın!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sinem Kobal'dan karantina pozları