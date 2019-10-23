Merve Boluğur şantaj davasında delil gösteremedi, dosya kapandı

Merve Boluğur'a geçen günlerde bir mesaj geldi. "Fotoğraflarını sosyal medyada yayarım" diyen bir kişi, ünlü oyuncuyu tehdit ederek para istedi.

Mesajın gönderildiği numaranın, yurt dışına kayıtlı olduğu belirlendi.

Savcılığa başvurdu

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; Boluğur, kendisinden şantajla para talep eden kişinin kimliğinin tespiti için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu. Savcılığa ifade veren oyuncu, şantaj olayını anlattı.

Takipsizlik kararı verildi

Boluğur'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada dosyaya delil sunması için çağırılan Boluğur, kendisine gönderilen mesajları delil olarak sunmadı. Dosya, takipsizlik kararıyla sonuçlandı.



