Merve Boluğur stres attı

Uzun süredir evden çıkmadığı ve bunalımda olduğu iddia edilen Merve Boluğur hüzne ara verdi. Oyuncu sonunda evden çıktı ve arkadaşlarıyla stres attı.

Efkar dağıttı

Takvim'in haberine göre; iş ve özel yaşamındaki mutsuzluk nedeniyle zor zamanlar geçiren Merve Boluğur, önceki gün bir mekanda efkar dağıttı. Ünlü dostlarının çoğunu hayatından çıkaran oyuncu kalan dostlarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Göbek attı

'Bir Sevda Geldi Başıma' şarkısında halay çeken oyuncu, 'Antebin Hamamları' şarkısında da göbek attı.





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