Merve Boluğur: Tükenmedim yeniden doğdum
Merve Boluğur Instagram’daki ünlü dostlarını takipten çıkardı. Birkaç diziden aldığı oyunculuk teklifini reddetti. Müge Dağıstanlı/ POSTA
Takipçileri Merve Boluğur’a, ‘Tükenmişlik sendromuna yakalandığın doğru mu?’ diye soruyor. Ancak oyuncu bir kulüpte ‘Antep’in Hamamları’ ile göbek attı. ‘Bir Sevda Geldi Başıma’ ile halay çekti.
'Hayatımın en mutlu ve huzurlu dönemi'
Çıkışta da şöyle söyledi:
“Hayatımın en mutlu, huzurlu dönemini yaşıyorum. Tükenmedim, yeniden doğdum.”
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