Merve Boluğur: Tükenmedim yeniden doğdum

Merve Boluğur Instagram’daki ünlü dostlarını takipten çıkardı. Birkaç diziden aldığı oyunculuk teklifini reddetti. Müge Dağıstanlı/ POSTA

06 Aralık 2019, Cuma 08:16
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Merve Boluğur: Tükenmedim yeniden doğdum

Takipçileri Merve Boluğur’a, ‘Tükenmişlik sendromuna yakalandığın doğru mu?’ diye soruyor. Ancak oyuncu bir kulüpte ‘Antep’in Hamamları’ ile göbek attı. ‘Bir Sevda Geldi Başıma’ ile halay çekti.

'Hayatımın en mutlu ve huzurlu dönemi'

Çıkışta da şöyle söyledi:

“Hayatımın en mutlu, huzurlu dönemini yaşıyorum. Tükenmedim, yeniden doğdum.”


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