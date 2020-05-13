Magazin Merve Boluğur Twitter'da gündem oldu

Merve Boluğur Twitter'da gündem oldu

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Merve Boluğur Twitter'da gündem oldu

Karantina döneminde üniversite sınavlarına hazırlanan ve Oxford Üniversitesi’ni takibe alan Merve Boluğur’un 40 parçalık puzzle sevinci sosyal medyada gündem oldu.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 01:44 Son Güncelleme:
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Uzun zamandır yeni bir projede görmediğimiz oyuncu Merve Boluğur, herkes gibi günlerini ev karantinasında geçiriyor. Karantina zarfında hayata bakış açısında pek çok değişiklik yaşadığını söyleyen oyuncu Boluğur'un 40 parçalık puzzle sevinci Twitter'da gündem oldu.

Yeniden üniversiteye gitmek için kitaplar alıp sınava hazırlanmaya başlayan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından Oxford Üniversitesi’ni takibe almıştı.


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