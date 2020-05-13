Uzun zamandır yeni bir projede görmediğimiz oyuncu Merve Boluğur, herkes gibi günlerini ev karantinasında geçiriyor. Karantina zarfında hayata bakış açısında pek çok değişiklik yaşadığını söyleyen oyuncu Boluğur'un 40 parçalık puzzle sevinci Twitter'da gündem oldu.

Yeniden üniversiteye gitmek için kitaplar alıp sınava hazırlanmaya başlayan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından Oxford Üniversitesi’ni takibe almıştı.







