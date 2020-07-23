Takipçileri “Merve kime aşık?” diye sormaya, “Son günlerdeki neşesinin nedeni yeni aşkmış” şeklinde yorumlar yapmaya başladı. Bu kişi, Merve’nin kısa bir süredir aşk yaşadığı Burak. Merve Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel’in ayrılığı sırasında sıklıkla gündeme gelmekten çok rahatsızdı. Durumdan kurtulmak için yeni sevgilisini yüzü saklı da olsa bir anda ilan etti.

Aldırış etmediler

Merve Boluğur sosyal medyadaki aşk ilanının ardından sevgilisi ile el ele objektiflere yansıdı. Kendisini çeken gazetecilere aldırış etmeden Alaçatı sokaklarında yürüyen Boluğur ile sevgilisi el ele uzaklaştı.







