Merve Boluğur yeni sevgilisiyle Alaçatı'da el ele
Merve Boluğur dün Instagram sayfasında yüzünü sakladığı bir kişinin kendisini öptüğü kareyi paylaştı. Üzerine de kalp emojisi koydu.
23 Temmuz 2020, Perşembe 07:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Takipçileri “Merve kime aşık?” diye sormaya, “Son günlerdeki neşesinin nedeni yeni aşkmış” şeklinde yorumlar yapmaya başladı. Bu kişi, Merve’nin kısa bir süredir aşk yaşadığı Burak. Merve Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel’in ayrılığı sırasında sıklıkla gündeme gelmekten çok rahatsızdı. Durumdan kurtulmak için yeni sevgilisini yüzü saklı da olsa bir anda ilan etti.
Aldırış etmediler
Merve Boluğur sosyal medyadaki aşk ilanının ardından sevgilisi ile el ele objektiflere yansıdı. Kendisini çeken gazetecilere aldırış etmeden Alaçatı sokaklarında yürüyen Boluğur ile sevgilisi el ele uzaklaştı.