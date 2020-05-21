Magazin Merve Boluğur'dan "Akıllı ol" mesajı!

Merve Boluğur'dan "Akıllı ol" mesajı!

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Merve Boluğur'dan 'Akıllı ol' mesajı!

Merve Boluğur son paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Takipçileri “Merve eskiden böyle paylaşımlarda bulunmazdı. Acaba hesabı mı hacklendi?” endişesine kapıldı.

21 Mayıs 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Merve Boluğur spor, resim ya da yemek yaparken çektiği videoları sosyal medyada paylaşmasa da karantina günlerinin en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı. YKS’ye hazırlandığını açıkladı, ardından 40 parçalık çocuk yapbozunu başarı ile tamamladığını duyurdu. “Kendini güzel buluyor musun?” sorusuna hiç tereddüt etmeden “Evet tablo gibiyim” yanıtını verdi.

Dün de önce Instagram’ına “Akıllı ol, seni bu ceylan gözlere hasret bırakırım”, sonra da “Beni hak etmek o kadar kolay değil” yazdı. Takipçileri bu kez gülmedi, endişelendi. “Merve eskiden böyle paylaşımlarda bulunmazdı. Acaba hesabı mı hacklendi?” diye şaşıranlar bile oldu.

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