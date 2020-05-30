Magazin Merve Boluğur'dan çiçek iddiasına yanıt: Daha kafayı sıyırmadım

Merve Boluğur'dan çiçek iddiasına yanıt: Daha kafayı sıyırmadım

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Merve Boluğur'dan çiçek iddiasına yanıt: Daha kafayı sıyırmadım

Geçtiğimiz günlerde evine gelen çiçeklerin fotoğraflarını paylaşan Merve Boluğur, "Kendine çiçek mi gönderdin?" şeklinde yorumlar almıştı. Boluğur, 'Kendisine çiçek gönderdi' iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Merve Boluğur çocuk işi yapbozu saymazsak karantina günlerinde meslektaşlarının aksine yemek, spor ve resim yapmadan açıklamaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncu önceki gün Instagram hesabında hayranları ile sohbet etti. “Oyuncu olmasaydınız, ne yapardınız?” sorusunu “Mucit olmayı çok isterdim. Albert Einstein ve Nikola Tesla’nın hayatlarını okuyorum. Adamlarda nasıl beyin var. Biraz korkutucu ama. Elektrik falan, yanmaya gerek yok fazla” diye yanıtladı. “Kendinize çiçek gönderdiğiniz doğru mu?” sorusuna “Daha o kadar kafayı sıyırmadım. Çiçekleri ve ağaçları severim. Ağaçlara sarılıp onlarla konuşmak bir kütüğe sarılmaktan iyidir” yanıtını verdi.

'İlişkide tutku şart'

İşte Merve Boluğur’dan inciler:

  • “Adriana Lima dünyada en beğendiğim kadınlar listesinin tepesinde. Yıllar önce özel bir tanıtıma birlikte katıldık. Boyuna yetişmek için topuklu ayakkabımın içine peçete koymuştum.”
  • “Bu aralar kanaviçe işlemeye başladım. Kişisel gelişim ve kuantuma merak sardım.”
  • “Esmer erkekler bana göre değil. Kumral görünce bana bir şeyler oluyor. ilk görüşte ‘iç güzellik önemlidir’ diyen yalan söyler. Saç rengine, ses tonuna bile dikkat ederim.”
  • “İlişkide tutku şart. Benim için ne kadar mücadele ettiği çok önemli.”
  • “Tablo giyibim, ben de olsam Merve Boluğur’a düşerdim!”
  • “Artık büyük konuşmaktan kaçınıyorum çünkü ne dediysem başıma geldi.”

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