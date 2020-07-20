Oyuncu Merve Boluğur, normalleşme adımlarının atılması ile birlikte geçtiğimiz günlerde sezonu Ege'de açmıştı. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Boluğur, bu kez kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Ünlü oyuncu, yazar Neale Donald Walsch'in sözlerini yayınladı.

'Elalem ne derse desin' başlıklı bir kitap sayfasını paylaşan Boluğur, "Başkalarının senin hakkında ne düşündükleri konusunda endişe duyduğun sürece, onlar senin sahibindir" satırlarının altını çizdi.

Öte yandan tüm gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkaran 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde havuz başında çekildiği kareye, "Güzelliğimin zekatını ödedim" notunu düşmüştü.

Merve Boluğur, bir başka paylaşımında ise, "Geleceğime bakıyorumdur" ifadelerini kullanmıştı.











