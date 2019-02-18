Merve Boluğur'dan gecelikli paylaşım

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından paylaştığı gecelikli pozuyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

18 Şubat 2019, Pazartesi 10:42 Son Güncelleme:
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Merve Boluğur'dan gecelikli paylaşım

Popçu Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra sürekli saçlarının modelini ve rengini değiştiren 31 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Merve Boluğur son olarak Instagram hesabından gecelikle olan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.Fotoğrafla binlerce beğeni ve yorum geldi.

İŞTE MERVE BOLUĞUR'UN PAYLAŞIMI:

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