Popçu Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra sürekli saçlarının modelini ve rengini değiştiren 31 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Merve Boluğur son olarak Instagram hesabından gecelikle olan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.Fotoğrafla binlerce beğeni ve yorum geldi.

İŞTE MERVE BOLUĞUR'UN PAYLAŞIMI: