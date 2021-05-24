Merve Boluğur'dan inciler
Merve Boluğur YouTube kanalında kendi aşklarından ve ilişkilerin doğasından bahsetti. İşte yaptığı çarpıcı açıklamalardan kısa bir özet.
24 Mayıs 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Kötü yorumları önemsemiyorum. Kendimi, alanımı korumak önemli. Kontrolümde olmayan kısımla ilgimi kesiyorum.
- Hayalimdeki meslek sunuculuktu. Bu duygumu özgürlükle yaşadığım bir kanalım var.
- Prensiplerim var. Kendi hayatımın başrolündeysem yorumumu da dilediğim gibi kaleme almak hakkım.
- İlişkileri iyi diye gözükenler taviz veriyorlar. Çok sabır gösterip kendini hiçe sayanlar var. Ben sırf bir şeyler gerçekleşsin diye orada duramıyorum. “Bir sevgilim var, el alem görsün, şu kadar parası var” demiyorum. Yanlış bir yerde olmaktansa kendi dünyamda kalırım.
- Kendime saygı konusunda okuduğum kitaplar çok yardımcı oldu. Psikiyatrlar da yardımcı olabiliyor. Yaşadığım deneyimler, okuduğum kitaptaki karakterler de bir öğreti oluyor.
- Karşımızdaki insanı anlamaya yönelik hareket etmeliyiz. Mesela kaçan kovalanır bana çok çiçek alıyor diyebilirsin. Fakat o senin popülerliğin, güzelliğin için olabilir. O anki boşluktan olabilir. O insanı önemseyebildiğin zaman sağlam bir şeyler kurabilirsin.
- Erkeğin genetik yapısı ve yaratılışından ötürü fiziksel kuvveti var. Kadının evin içini düzenlediği, erkeğin dışarıyla ilgilendiği alanlar söz konusu. Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını istiyorum.
- Yürüyüşü koyuyorum spor olarak hayatıma. Yürürken hayatımla ilgili kararlar aşamasında iyi bir muhakeme oluyor. Özellikle yolda gördüğüm hayvanlarla iletişim kurmak beni besliyor.
- İnip kalkmalarım zaten meşhur. Çünkü popo kıvrımlarımı önemsiyorum. Hafif de kaslı bir görüntü. Fena değil. Sağlıklı bir bedenim var. Sürekli beraberiz ona saygı duyuyorum iyi bakıyorum.