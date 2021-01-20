Oyunculuk kariyerinden daha çok açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atacağını duyurdu. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" ifadelerini kullandı.

En son şarkıcı olacağını açıklayan oyuncu Merve Boluğur'a en sert eleştiri, Işın Karaca'dan gelmişti. Ünlü şarkıcı, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" ifadelerini kullanmıştı.

Güneş'te yer alan iddiaya göre; Boluğur kendisine laf atan Işın Karaca’nın, zayıf kadınlara karşı tepkili olduğunu arkadaşlarıyla paylaştı.

'Zayıf kadınlara her zaman düşmandır'

"Kendi kilolarını aldırmak için kapı kapı dolaştı. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır, derdi benim zayıf olmam" şeklinde sözler sarf ettiği iddia edilen Boluğur'un, Işın Karaca'yı bir hayli kızdırdığı öğrenildi.

'Bütün kadınların kusursuz olduğuna inanıyorum'

Merve Boluğur, söylentilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum" diyen Boluğur hakkındaki iddiaları böylece yalanlamış oldu.

İlk şarkısı 'Frekans'

Geçtiğimiz gün klip için hazırlık yaptığını belirten Merve Boluğur, ilk şarkısının isminin 'Frekans' olduğunu açıklamıştı. Boluğur, bir diğer sosyal medya paylaşımında ise "İkinci şarkım da 'Yara'. Sözler bana ait, heyecanlıyım" mesajıyla dikkat çekmişti.

Takipçileri şaştı kaldı

Şarkıcılık sürprizi sonrası 33 yaşındaki oyuncuya, takipçilerinden "Hangi ara sözlerini yazdın da şimdi klip çekiyorsun?" şeklinde yorumlar gelmişti.

'Aldattım da aldatıldım da'

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye röportaj veren Boluğur, "Aldattın veya aldatıldın mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap vermişti. "Aldattım da aldatıldım da, ikisini de yaşadım, net! Hayatta ergen olarak hareket ettiğim evrelerde, kısaca ne istediğimi bilmediğim zamanlarda, o anki mutsuzluğum sebebiyle böyle bir harekette bulunmuştum, bu kadar diyeyim."



