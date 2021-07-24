Magazin Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklama: Benden sağlık geçer

Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklama: Benden sağlık geçer

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Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklama: Benden sağlık geçer

Uzun süredir ekranlarda olmamasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Merve Boluğur, önceki gün yürüyüşe çıktığı Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Spor tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 00:42 Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, Nişantaşı'nda görüntülendi. İddialı spor kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, yalnızlığı sevdiğini ve şu dönemde kalbinde biri olmadığını söyledi.

"YALNIZLIĞI SEVEN BİR YANIM VAR" 

Boluğur, “Ben tutkulu kadınım, çok önemli benim için çekim, kimya gibi şeyler fakat bir taraftan da yalnızlığı seven bir yanım da var. Hayatı akışına göre yaşıyorum” diye konuştu.

"ŞARKI SÖYLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM" 

Şarkı söylemeyi keyif aldığı için yaptığını, asıl işinin oyunculuk olduğunu ve albüm teklifi aldığını anlatan Merve Boluğur, “Çok seviyorum şarkı söylemeyi, evde de çoğunlukla yaptığım aktivitelerimden bir keyif alıyorum. Ben o an akışta zaten hissettiğini yapan bir kadın olduğum için hayatta böyle ilerliyorum" dedi.

Oyuncu, sözlerine; "Albüm için teklifler de aldım. Benim esas mesleğim oyunculuk, keyif aldığım herkesin bir hayat amacı vardır da hissettiğim o yönde, fakat keyif aldığım, ‘Acaba?’ dediğim; güzel gelen, meslek demeyeyim de icraat benim için şarkı söylemek. Basit bakıyorum küçükken nasıl elimize mikrofon alıp şarkı söylüyorsak o kafaları seviyorum, eğlenme kafası” diye devam etti.

MASKE ELEŞTİRİLERİNE YANIT 

Daha önce maske takmadığı için iki kez para cezasını çarptırılan Merve Boluğur, maske kullanmadığı için aldığı eleştirilerle ilgili soru üzerine de şu yanıtı verdi:

“Ben sağlıklı biriyim, Allah daim etsin, sağlık ondan gelir, bu düşüncedeyim. Dolayısıyla bu bakış açısıyla değerlendiriyorum, sağlıklı bir şekilde yaşam sürüyorum geçse bile benden sağlık geçer."

Milliyet

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