Magazin Merve Boluğur'u şaşırtan sürpriz!

Merve Boluğur'u şaşırtan sürpriz!

Magazin

Merve Boluğur'u şaşırtan sürpriz!

Son günlerin gündemden düşmeyen ismi Merve Boluğur evine gelen çiçekleri "sürpriz" notuyla paylaştı. Güzel oyuncuya çiçek gönderenin kim olduğu ise merak konusu oldu.

24 Mayıs 2020, Pazar 01:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son zamanlarda Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, kendisine gelen çiçekleri “Eve geldim... Sürpriz” notuyla paylaştı. Boluğur’un evini kimin çiçek bahçesine çevirdiği merak konusu oldu. Merve Boluğur son paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmış “Merve eskiden böyle paylaşımlarda bulunmazdı. Acaba hesabı mı hacklendi?” sorusu gündeme gelmişti.


İlgili Haberler
Merve Boluğur'dan "Akıllı ol" mesajı!Merve Boluğur: Beni hak etmek o kadar kolay değil!Merve Boluğur erkekte neye dikkat ediyor?


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
23 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Selin Ciğerci’ye sapık şoku
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merve Oflaz: 10 sene önce doğum günümü ıssız bir adada kutladım