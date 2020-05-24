Son zamanlarda Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, kendisine gelen çiçekleri “Eve geldim... Sürpriz” notuyla paylaştı. Boluğur’un evini kimin çiçek bahçesine çevirdiği merak konusu oldu. Merve Boluğur son paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmış “Merve eskiden böyle paylaşımlarda bulunmazdı. Acaba hesabı mı hacklendi?” sorusu gündeme gelmişti.







