Magazin Merve Boluğur'un paylaşımı kafaları karıştırdı

Merve Boluğur'un paylaşımı kafaları karıştırdı

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Merve Boluğur'un paylaşımı kafaları karıştırdı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Merve Boluğur‘un, kalp emojisiyle paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 19:24 Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımları ile son zamanların en çok dikkat çeken isimlerinin başında gelen Merve Boluğur Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğraf ile "Yeni bir aşk mı?" sorusunu gündeme getirdi. Çeşme'de tatil yapan Boluğur her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Tatilde de sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan oyuncunun son paylaşımı kafaları karıştırdı.

Murat Dalkılıç ile 2015 yılının temmuz ayından evlenen Boluğur 2 yıl süren evliliğin ardından boşanmış ve uzun süredir de yalnızdı.

Yüzü görünmeyen bir kişinin alnında öptüğü anları Instagram'dan paylaşan Boluğur'un fotoğrafındaki kişi merak konusu oldu.

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