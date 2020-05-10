Merve Boluğur 2015’te evlendiği Murat Dalkılıç’tan 2017’de boşanmıştı. Yıllardır da yalnız. Eski eşi ise oyuncu Hande Erçel ile doludizgin aşk yaşıyor. Hande’nin ablası Gamze Yıldırım, 19 Aralık’ta kızı Mavi’yi doğurmuştu. Dün ‘İlk Anneler Günüm’ notuyla elinde çiçeklerle fotoğrafını paylaştı. Merve Boluğur, takip listesinde olmadığı halde bu kareyi beğenince takipçileri şok oldu.







