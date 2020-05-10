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Magazin Merve Boluğur'un takipçileri şok oldu

Merve Boluğur'un takipçileri şok oldu

Magazin

Merve Boluğur'un takipçileri şok oldu

Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç’ın şimdiki sevgilisi Hande Erçel'in ablasının paylaşımını beğenince takipçileri şok oldu.

10 Mayıs 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Merve Boluğur 2015’te evlendiği Murat Dalkılıç’tan 2017’de boşanmıştı. Yıllardır da yalnız. Eski eşi ise oyuncu Hande Erçel ile doludizgin aşk yaşıyor. Hande’nin ablası Gamze Yıldırım, 19 Aralık’ta kızı Mavi’yi doğurmuştu. Dün ‘İlk Anneler Günüm’ notuyla elinde çiçeklerle fotoğrafını paylaştı. Merve Boluğur, takip listesinde olmadığı halde bu kareyi beğenince takipçileri şok oldu.


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