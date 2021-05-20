Magazin Merve Çağıran: Haksızlığa dayanamam

Merve Çağıran: Haksızlığa dayanamam

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Merve Çağıran: Haksızlığa dayanamam

Merve Çağıran, Laurentius dergisinin ilk sayısına röportaj verdi. Geçen yazdan beri meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşayan oyuncu, çarpıcı açıklamalar yaptı...

20 Mayıs 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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  • “Senaryo yazıyorum. Bestelerim de var. Planlarımı hayata geçirmek istiyorum. Yapmazsam kendimi suçlu hissederim. Acelem yok. Doğru zamanı bekliyorum. Şarkılarımı bir gün herkes ile paylaşacağım.”
  • “Anne duasına çok inanırım. Bir de hangi işe başlayacaksam; iki kız arkadaşım ile eğlenceli birkaç gün geçiririm. Ruhsal arınma yaşarım. Bu benim ritüelim gibi oldu.”
  • “Pandemin başlarında iyiydim. Ama son aylarda kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Mecburen sabrı öğrendim. Ama kıştan beri zorlanıyorum. Özgürlüğün değerini daha iyi anladım. Kalabalığa karışmayı, konserlere gitmeyi çok özledim. Biraz ütopik duruyor şimdilik. Keşke bir mucize olsa.”
  • “Eskiden insanlara hemen güvenip samimi olurdum. Yanlış yaptığımı fark ettim. Biraz daha sakinleştim. Dışarıdan bakanlar soğuk ve mesafeli zannedebilir. Ancak asla öyle değilim.”
  • “Haksızlığa uğradığım zaman kendimi tutamam, yükselirim. Yine de lafımı şaka ile karışık söylemeye çalışırım. Karşımdakinin anlamadığını sezersem, sonsuza kadar susabilirim. Kendimi yormaktan vazgeçerim.”
  • “Aşkın tanıtımı bana göre zamanla değişir. O güzel hisler bende, kendi başıma mutluyken, kendimle gurur duyduğumda, çok çok beğendiğim bir film izlediğimde de yeni bir şehri çok seversem de oluşuyor. Ama kadın erkek ilişkisi olarak bakarsak; gerçekten çok öğrendiğim bir dönemdeyim.”
  • Modayı fazla takip etmem. Küpe olmazsa olmazım. Takmadan dışarı adım atmam.

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