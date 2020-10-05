Merve Çağıran: Yuva yıktığım filan yok
Ünlü oyuncu Merve Çağıran, Karaköy’de kız arkadaşlarıyla birlikte bir mekandan çıkarken görüntülendi.
05 Ekim 2020, Pazartesi 08:30 Son Güncelleme:
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Geçen temmuzda 2016’da evlendiği ikinci eşi Duygu Kumarki’yle boşanan İsmail Hacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Merve Çağıran’ın, yuva yıktığı iddia edilmiş ve ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
'Hiçbir şey beni rahatsız etmez'
Uçankuş TV muhabirinin objektifine takılan Çağıran, İsmail Hacıoğlu’yla ilgili sorulara, “Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok” dedi.
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