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Kültür & Sanat Merve Çaloğlu albümünün lansmanını karantinadan ötürü evde yaptı

Merve Çaloğlu albümünün lansmanını karantinadan ötürü evde yaptı

Kültür & Sanat

Merve Çaloğlu albümünün lansmanını karantinadan ötürü evde yaptı

Merve Çaloğlu "Harikalar Diyarında Ben" adlı albümünün lansmanını 24 Nisan’da evinde yaptı. Çaloğlu yeni albümünü ünlü isimlerle Instagram üzerinden gerçekleştirdiği lansmanla duyurdu.

28 Nisan 2020, Salı 16:16 Son Güncelleme:
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Klipte giydiği kıyafetiyle piyanonun başında şarkılarını seslendiren Çaloğlu'nun lansmanına Cenk Erdoğan, Buket Dereoğlu, Uğur Demirpehlivan, Zeliha Sunal, Ömür Gedik ve Tülay Özer gibi isimler katıldı.

Şarkıcı yaptığı açıklamada, "Bütün dünya ve ülkemiz için zor bir dönemden geçsek bile klibim ve şarkımla #evdekal çağrısına kulak veren herkesi, baharın mucizeler getireceğine inandıracağımı düşünüyorum" dedi.

Hayvanseverliği ile de bilinen Merve Çaloğlu lansmana katılan Ömür Gedik'le sohbetinde verdiği sözü yerine getirerek HAÇİKO'ya bağışta bulundu. Çaloğlu vicdan sahibi herkesin hayvanların maruz kaldığı olumsuz durumlara duyarsız kalmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.


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