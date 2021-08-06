Merve Çoban karatede madalyayı garantiledi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.
06 Ağustos 2021, Cuma 09:15 Son Güncelleme:
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Merve Çoban, A grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xiaoyan Yin’e ilk puan avantajıyla yenilmesine rağmen yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Milli sporcu grubunu ikinci sırada bitiridi. Merve, maç sonu, "Çok mutluyum. Buraya gelmek için çok çalıştık. Madalyayı garantiledik ama rengi inşallah altın olacak" dedi.
Çoban, 14.05’te yarı final müsabakasına çıkacak.
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