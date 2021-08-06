Merve Çoban karatede madalyayı garantiledi

Merve Çoban, A grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xiaoyan Yin’e ilk puan avantajıyla yenilmesine rağmen yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Milli sporcu grubunu ikinci sırada bitiridi. Merve, maç sonu, "Çok mutluyum. Buraya gelmek için çok çalıştık. Madalyayı garantiledik ama rengi inşallah altın olacak" dedi.

Çoban, 14.05’te yarı final müsabakasına çıkacak.