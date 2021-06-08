Merve Dizdar doğum gününü bağışladı

Merve Dizdar, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerinden hediye yerine Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış istedi.

'HEP BİRLİKTE ENGELLERİ ORTADAN KALDIRALIM'

Ünlü oyuncu, "Bu yıl doğum günümün (25 Haziran) daha farklı bir anlamı olsun istedim. Bunun için bu özel günümü sizlerin de değerli destekleriyle, Cerebral Palsy'li çocuklarla paylaşmaya karar verdim. Cerebral Palsy, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur ve Cerebral Palsy'li bireyler, ömür boyu eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyar. Gelin, hep birlikte Cerebral Palsy'li çocuklarımız için engelleri ortadan kaldıralım" ifadelerini kullandı.