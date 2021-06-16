Merve Dizdar eşinden neden ayrıldı?

Masumlar Apartmanı isimli dizide ‘Gülben’ karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Merve Dizdar, dizinin bitimiyle sevenlerine sürpriz yaparak ‘Kırmızı Oda’ isimli diziye konuk oyuncu olarak katılmıştı. Yoğun iş temposu yaşan Merve Dizdar’dan üzücü bir haber geldi. İlk önce eşinin arkadaşlarını sosyal medya sayfasından takipten çıkan oyuncu Merve Dizdar, şimdi ise Instagram sayfasından bir açıklama yaparak ayrılık iddialarını doğruladı. Peki, Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar neden ayrıldı? İşte detaylar…

MERVE DİZDAR NEDEN EŞİNDEN AYRILDI?

Herkes Merve Dizdar’ın eşi Gürhan Altundaşar’dan neden ayrıldığı sorgulamaya başladı.

Merve Dizdar, Instagram sayfasından bir gönderi paylaşarak ayrılığının nedenini açıkladı. Merve Dizdar, yaptığı paylaşımına ise şu notu düştü, “Magazin bilmiyorum. Anlamam da bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan’la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru. Fakat, bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle rica ederim. Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, yasak aşk yaşamadık kimseyle, sadece bitti… Rica ediyorum.”

MERVE DİZDAR FOTOĞRAFLARA KIYAMADI

Merve Dizdar, yaptığı ayrılık açıklamasıyla, bir anda sevenlerini şoke etti. Dizdar, eşinin arkadaşlarını takipten çıksa da Gürhan Altundaşar’ı takipten çıkmadı ve mutlu anlarına tanıklık eden fotoğraflarını sosyal medya sayfasından silmedi.