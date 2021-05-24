Kanal D’deki ‘Arka Sokaklar’da rol alan Merve Oflaz geçen yaz Allan Hakko ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer hafta sonunu İzmir Urla’da geçirdi. Yanlarında Allan Hakko’nun ablası ile eniştesi Romina Hakko Garih-Niv Garih de vardı. Dün de Merve Oflaz’ın doğum günüydü. Aralarında İlker Biçaco, Vera Assael Biçaço, İzel Fis, Liana Telvi ve Ekin Tezman Fis’in de olduğu arkadaş grubu ile Urla’da kutladı. Merve 33 yaşına bastı.