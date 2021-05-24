Magazin Merve Oflaz doğum gününü Urla'da kutladı

Merve Oflaz doğum gününü Urla'da kutladı

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Merve Oflaz doğum gününü Urla'da kutladı

Geçen yaz Allan Hakko ile aşk yaşamaya başlayan Merve Oflaz 33. yaş gününü Urla'da sevgilisinin ablası ve eniştesiyle birlikte kutladı.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 02:01 Son Güncelleme:
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Kanal D’deki ‘Arka Sokaklar’da rol alan Merve Oflaz geçen yaz Allan Hakko ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer hafta sonunu İzmir Urla’da geçirdi. Yanlarında Allan Hakko’nun ablası ile eniştesi Romina Hakko Garih-Niv Garih de vardı. Dün de Merve Oflaz’ın doğum günüydü. Aralarında İlker Biçaco, Vera Assael Biçaço, İzel Fis, Liana Telvi ve Ekin Tezman Fis’in de olduğu arkadaş grubu ile Urla’da kutladı. Merve 33 yaşına bastı.

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